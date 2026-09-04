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FiNE NEWS

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Хакимов оценил результаты встреч на саммите ШОС

Хакимов оценил результаты встреч на саммите ШОС

Первый заместитель министра иностранных дел России Андрей Хакимов дал оценку результатам встреч, состоявшихся в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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