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Антисигнализаторский законопроект от «Новых людей».

Антисигнализаторский законопроект от «Новых людей».

Остановить "непрерывно сигнализирующих" решились, наконец "Новые люди": законопроект об ответственности граждан за злоупотребление правом обращения в госорганы будет внесен в Госдуму даже если его не поддержит правительство.

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