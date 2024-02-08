Антисигнализаторский законопроект от «Новых людей».

Остановить "непрерывно сигнализирующих" решились, наконец "Новые люди": законопроект об ответственности граждан за злоупотребление правом обращения в госорганы будет внесен в Госдуму даже если его не поддержит правительство.
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