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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Индиана» совершила рывок 19-2 и повторила рекордную разницу в 41 очко после первой половины

Исход встречи был решен уже в первой половине, которую хозяева выиграли со счетом 80:39. Это повторение рекордной разницы в плей-офф НБА: в 2017 году «Кливленд» выиграл с такой же разницей первую половину второго матча серии финала Востока против «Бостона».

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