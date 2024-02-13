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«Честь и слава русскому офицеру»: Бондарчук о работе с Востротиным над «9 ротой»

«Честь и слава русскому офицеру»: Бондарчук о работе с Востротиным над «9 ротой»

Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин умер на 72-м году жизни. Именно он командовал 345-м парашютно-десантным полком, в состав которого входила 9-я рота, чей бой за высоту 3234 стал известен на всю страну после фильма Федора Бондарчука.

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