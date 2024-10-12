Гинцбург рассказал, что пациенты с меланомой первыми испытают вакцину от рака

Процедура исследования вакцины от рака будет отличаться от классических фаз испытаний.фото: pixabay.com / k-e-k-u-l-é --> Процедура исследования вакцины от рака будет отличаться от классических фаз испытаний.
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