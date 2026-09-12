Группировка "Восток" сбила более 30 БПЛА самолетного типа в Запорожской области

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Восток" уничтожили в воздушном пространстве Запорожской области более 30 беспилотников самолетного типа, в том числе Hornet, "Блискавка", "Дартс", "Домаха", Shark, "Тор" и "Чаклун".
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