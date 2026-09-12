НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Группировка "Восток" сбила более 30 БПЛА самолетного типа в Запорожской области

Группировка "Восток" сбила более 30 БПЛА самолетного типа в Запорожской области

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Восток" уничтожили в воздушном пространстве Запорожской области более 30 беспилотников самолетного типа, в том числе Hornet, "Блискавка", "Дартс", "Домаха", Shark, "Тор" и "Чаклун".

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым