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Каким 5 знакам зодиака не надо бояться ретроградного Меркурия с 5 по 28 августа 2024

Каким 5 знакам зодиака не надо бояться ретроградного Меркурия с 5 по 28 августа 2024

Каким 5 знакам зодиака не надо бояться ретроградного Меркурия с 5 по 28 августа 2024 Алёна Юрьева Ретроградный Меркурий, одно из самых обсуждаемых астрологических явлений, неизменно вызывает у многих людей волнение и опасения.

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