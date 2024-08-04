Каким 5 знакам зодиака не надо бояться ретроградного Меркурия с 5 по 28 августа 2024 Алёна Юрьева Ретроградный Меркурий, одно из самых обсуждаемых астрологических явлений, неизменно вызывает у многих людей волнение и опасения.