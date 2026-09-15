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В ноябре война закончится: Три человека прочертят новые границы? Последнее слово за Путиным

В ноябре война закончится: Три человека прочертят новые границы? Последнее слово за Путиным

Автор: Наталья ЗалевскаяЗапуск в инфополе темы саммита в китайском Шэньчжэне за два с половиной месяца до события уже заставил мир занервничать: на кону новый передел мира.

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Сергей Ковалев

к тому всё и шло... "на кону новый передел мира на три зоны влияния" (автор). но три означает, что "игры" по перетягиванию будут продолжаться. дуализм оперирует двумя противоположностями, вот к двум принципиально и должна стремиться система. устойчивость "велосипеда" обуславливает постоянное движение - дуализм в развитии отношений, фундаментально неизбежных из-за противоположного "неприемлемого ущерба"...