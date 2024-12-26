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Суд Петербурга назначил компенсацию за смерть мужчины под колёсами БТР

Суд Петербурга назначил компенсацию за смерть мужчины под колёсами БТР

Его семья получит два миллиона рублей.В среду, 25 декабря, судом было принято решение о взыскании с Минобороны России компенсации за нанесённый моральный ущерб в пользу четырёх лиц.

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