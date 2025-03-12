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Миронов попросил Краснова проверить ММА-клубы на предмет подготовки исламистов

Миронов попросил Краснова проверить ММА-клубы на предмет подготовки исламистов

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, в котором попросил проверить ММА-клубы на предмет скрытой подготовки радикальных исламистов.

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