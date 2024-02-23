Медаль и документы с ошибкой получил боец СВО из Нижнего Новгорода

Нижегородский омбудсмен помогла военнослужащему, получившему наградные документы с ошибкой.Заслуги бойца из Нижнего Новгорода в зоне СВО были отмечены медалью, но при оформлении документов была допущена ошибка.
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