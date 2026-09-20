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«Паршивое судейство решило исход дерби». «Реал» раскритиковал судью дерби с «Атлетико» за неудаление Ромеро и Ли Кан Ина

«Реал» выступил с критикой в адрес главного арбитра матча с «Атлетико» (1:2) Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса.

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