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В Германии сделали заявление о возможном конфликте с Россией

В Германии сделали заявление о возможном конфликте с Россией

Global Look Press/Philipp Schulze/dpa Берлин должен быть готов к противостоянию с Россией через пять лет, заявил командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс в интервью Welt.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Может быть хватит печатать и слушать угрозы и вопли трусливых руководителей нацистских недобитков  из Германии, которые пугают, готовятся и очень хотят напасть и уничтожить РОССИЮ. Может быть пора вмазать этим потомкам фашистов по морде, запустить несколько Сарматов или Тополей с ЯО и разнести всю Германию в пух и прах....
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