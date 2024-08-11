В Германии сделали заявление о возможном конфликте с Россией

Валентин Щербаков

Может быть хватит печатать и слушать угрозы и вопли трусливых руководителей нацистских недобитков из Германии, которые пугают, готовятся и очень хотят напасть и уничтожить РОССИЮ. Может быть пора вмазать этим потомкам фашистов по морде, запустить несколько Сарматов или Тополей с ЯО и разнести всю Германию в пух и прах....