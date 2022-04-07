Прорыв в сфере очистки воды: испытан первый просверленный лазером фильтр

Процесс изготовления отверстий лазером Компания Fraunhofer ILT открыла проект SimConDrill, в рамках которого в тесном партнерстве с передовыми промышленными компаниями изготовлен первый в мире прорезанный лучом лазера микропластиковый фильтр.
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