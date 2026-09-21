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Минобороны объявило об уничтожении 45 дронов за 12 часов 21 сентября

Минобороны объявило об уничтожении 45 дронов за 12 часов 21 сентября

Дежурные средства противовоздушной обороны с 08:00 до 20:00 понедельника, 21 сентября, перехватили и уничтожили 45 беспилотников над российскими регионами.

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