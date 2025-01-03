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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Брендан Грин строит метавселенную Artemis и не боится использовать это “ругате...

Брендан Грин строит метавселенную Artemis и не боится использовать это “ругате...

Брендан Грин строит метавселенную Artemis и не боится использовать это “ругательное слово”Брендан Грин, которого многие знают как создателя PUBG, ещё несколько лет назад взялся за новый необычный проект под названием Artemis.

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