Брендан Грин строит метавселенную Artemis и не боится использовать это “ругате...

Брендан Грин строит метавселенную Artemis и не боится использовать это “ругательное слово”Брендан Грин, которого многие знают как создателя PUBG, ещё несколько лет назад взялся за новый необычный проект под названием Artemis.
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