В Алтайском крае задержанный по следам от снегохода браконьер стал фигурантом трёх уголовных дел

В отделение полиции по Калманскому району МО МВД России «Топчихинский» от государственного охотинспектора поступило сообщение о том, что в нескольких километрах от одного из сёл он обнаружил шкуру и другие останки лося.
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