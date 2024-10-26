Наши «Искандеры» внушают американцам больше доверия, чем отчеты Повiтряних сил

Константин Ольшанский 25 октября 2024 г., 20:54 CSIS: российские ракетчики оттачивают мастерство на украинских военных целях С начала СВО российская армия запустила по военным целям на Украине почти 11,5 тыс.
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