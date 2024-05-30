NYT: Байден все ближе к тому, чтобы разрешить Украине бить оружием США вглубь РФ

Американский президент Джо Байден все ближе к тому, чтобы разрешить Украине бить оружием Соединенных Штатов вглубь территории Российской Федерации, в Белом доме считают неизбежным данный шаг главы государства.
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