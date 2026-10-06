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Футбол и бег объединили спортсменов Верхневолжья

Футбол и бег объединили спортсменов Верхневолжья

Футбол и бег объединили спортсменов Верхневолжья в минувшие выходные. В Торжке прошёл турнир памяти бойцов СВО, а «Ржевский рубеж» собрал более 400 участников.

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