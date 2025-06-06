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Царьград

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"Все псы войны прибыли на Украину": Политический аналитик поделился выводами

"Все псы войны прибыли на Украину": Политический аналитик поделился выводами

Геополитический аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что мир не понимает, кто руководит политикой США по Украине.

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