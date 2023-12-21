Заключенные свердловских колоний массово попросились на фронт

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова объяснила, кому могут отказать в отправке на передовую.Главный вопрос, который сейчас беспокоит заключённых в тагильской колонии ИК-13 - куда подать заявление на службу в СВО.
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