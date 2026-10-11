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Царьград

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Главное к вечеру 11 октября. Зеленский хамит Маску и Трампу: "Не могут остановить Путина". Покушение на Туска. Трамп объявил "перемирие"

Главное к вечеру 11 октября. Зеленский хамит Маску и Трампу: "Не могут остановить Путина". Покушение на Туска. Трамп объявил "перемирие"

Президент США Дональд Трамп предложил Украине избрать нового лидера, который будет реально желать наступления мира и прикладывать усилия для этого, а не для того, чтобы "посеять хаос во всём мире".

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