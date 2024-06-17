В Сигнальном проезде началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В Отрадном в Сигнальном проезде, владение 37 за счёт средств инвестора началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в настоящее время на объекте ведутся работы по возведению надземной части.
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