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Закон, порядок, государство

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Ставропольские десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ показали полевую мастерскую по ремонту БпЛА и изготовлению комплектующих к сбросам

Ставропольские десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ показали полевую мастерскую по ремонту БпЛА и изготовлению комплектующих к сбросам

Для изготовления комплектующих, гвардейцы-десантники группировки войск «Днепр» используют 3D-принтер, что позволяет в короткие сроки обеспечить необходимыми деталями подразделения.

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