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Прокурор потребовал 2 года для экс-главы АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко

Прокурор потребовал 2 года для экс-главы АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко

Государственный обвинитель на судебных прениях потребовал признать Гавриленко виновным причинении вреда природе и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в размере заработной платы осужденного за 2 года.

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