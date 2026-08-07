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Али-Абдель Азиз: «Трамп – самый большой поклонник Хабиба. Даже сказал, что упомянул его в своей книге»

Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз заявил, что президент США Дональд Трамп – главный фанат Хабиба Нурмагомедова .

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