Палаты Конгресса США достигли соглашения по финансированию правительства в 2024 году

Об этом заявил американский президент Джо Байден. По его словам, это приближает страну к предотвращению шатдауна и защите национальных приоритетовБелый дом и Конгресс США достигли соглашения о финансировании правительства в текущем году.
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