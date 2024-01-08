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Палаты Конгресса США достигли соглашения по финансированию правительства в 2024 году

Палаты Конгресса США достигли соглашения по финансированию правительства в 2024 году

Об этом заявил американский президент Джо Байден. По его словам, это приближает страну к предотвращению шатдауна и защите национальных приоритетовБелый дом и Конгресс США достигли соглашения о финансировании правительства в текущем году.

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