За чем следить инвестору на этой неделе

Решение ЦБ по ставке станет ключевым событием новой недели, отметили аналитики УК «Первая». От политики регулятора зависит не только доходность депозитов и облигаций — любые изменения в риторике отразятся на ожиданиях инвесторов от дальнейшей динамики акций российских компаний.
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