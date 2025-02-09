За чем следить инвестору на этой неделе

Решение ЦБ по ставке станет ключевым событием новой недели, отметили аналитики УК «Первая». От политики регулятора зависит не только доходность депозитов и облигаций — любые изменения в риторике отразятся на ожиданиях инвесторов от дальнейшей динамики акций российских компаний.