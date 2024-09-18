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Discord объявил о запуске сквозного шифрования E2EE для аудио и видео звонков Discord...

Discord объявил о запуске сквозного шифрования E2EE для аудио и видео звонков Discord...

Discord объявил о запуске сквозного шифрования E2EE для аудио и видео звонковDiscord присоединился к WhatsApp, Signal и другим популярным мессенджерам, внедрив сквозное шифрование (E2EE) для аудио- и видеозвонков внутри платформы.

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