Discord объявил о запуске сквозного шифрования E2EE для аудио и видео звонков Discord...

Discord объявил о запуске сквозного шифрования E2EE для аудио и видео звонковDiscord присоединился к WhatsApp, Signal и другим популярным мессенджерам, внедрив сквозное шифрование (E2EE) для аудио- и видеозвонков внутри платформы.
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