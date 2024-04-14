Глава генштаба ВС Ирана ответил, будут ли еще удары по Израилю

ТЕГЕРАН, 14 апреля, ФедералПресс. Иран выполнил операцию в отношении Израиля. Будет ли она продолжена, рассказал глава генштаба вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-майор Мохаммад Багери телеканалу PressTV.
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