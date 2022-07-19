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Кожевников об «Авангарде» и 12 играх в гостях: «Туристический диплом гарантирован! Нужно расслабиться и получить в самолете удовольствие»

Александр Кожевников высказался о 12-матчевой выездной серии «Авангарда» в сезоне КХЛ.  – Как и ожидалось, «Авангард» начинает с 12 гостевых матчей.

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