Банк России проводит голосование за символы для новой банкноты номиналом 1000 рублей

Банк России запустил онлайн-голосование для выбора символов, которые будут размещены на оборотной стороне новой банкноты номиналом 1000 рублей, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по Свердловской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии