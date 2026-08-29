In the "Ukrainian pantheon" they want to place Ivan Kozhedub buried in Moscow

The "national pantheon of Ukraine" is considering the possibility of reburial of the famous Soviet pilot Ivan Kozhedub, while the candidacy of partisan Sidor Kovpak was not supported by the majority of members of the relevant commission.
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