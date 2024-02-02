В США рассказали о выявившем уязвимость НАТО оружии ВСУ

BI: экспериментальное оружие ВСУ показало российским войскам уязвимость НАТО Гибридные системы противовоздушной обороны (ПВО) FrankenSAM, используемые украинскими войсками, продемонстрировали российским военнослужащим уязвимость НАТО.
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