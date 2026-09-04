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"Худеешь?". Алина Кабаева посетила тренировку воспитанниц своей академии

"Худеешь?". Алина Кабаева посетила тренировку воспитанниц своей академии

Алина Кабаева посетила тренировку воспитанниц своей академии "Небесная грация" в Сочи. 43-летняя олимпийская чемпионка пообщалась с гимнастками, а также встретилась с заслуженным тренером России Вероникой Шатковой, под руководством которой когда-то тренировалась.

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