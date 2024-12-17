Бывший украинский лидер Петр Порошенко* обрушился с критикой на главу киевского режима Владимира Зеленского из-за того, что тот считает солдат Вооружённых сил державы пушечным мясом и силой призывает граждан в войска.
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