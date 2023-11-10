YouTube заблокировал программу с дипломатом РФ за "разжигание ненависти"

Видеохостинг YouTube по доносу заблокировал на канале венгерского телеведущего Жолта Есенски выпуск программы с участием советника-посланника российского посольства якобы из-за "разжигания ненависти", заявил журналист в беседе с РИА Новости.
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