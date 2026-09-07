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Царьград

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Пентагон продлил пребывание войск на Ближнем Востоке до 2027 года

Пентагон продлил пребывание войск на Ближнем Востоке до 2027 года

США сохранили значительную авиационную группировку на Ближнем Востоке вблизи Ирана: более 230 истребителей на базах и авианосцах.

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