Шесть "Искандеров" и десяток "Гераней" ударили по мировой экономике: Bloomberg выдал новые детали атаки на Одессу

ИМ

Ильдус Мамлеев

Хорошая новость. Ибо не хер возить оружие на Украину! Теперь будут уничтожать я все сухогрузы, что идут на Хохляндию, интересно послушать как сейчас завопят западные спонсоры. У них оружия и так не много осталось. А ведь скоро и убытки не кому будет компенсировать.