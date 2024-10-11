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Царьград

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Шесть "Искандеров" и десяток "Гераней" ударили по мировой экономике: Bloomberg выдал новые детали атаки на Одессу

Шесть "Искандеров" и десяток "Гераней" ударили по мировой экономике: Bloomberg выдал новые детали атаки на Одессу

Стоимость страхования судов, которые проходят по украинскому судоходному коридору в Чёрном море, подскочила на этой неделе после того, как Россия усилила атаки на порты.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
уничтожать  все  транспорты  на Украину  надо.
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18 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Хорошая новость. Ибо не хер возить оружие на Украину! Теперь будут уничтожать я все сухогрузы, что идут на Хохляндию, интересно послушать как сейчас завопят западные спонсоры. У них оружия и так не много осталось. А ведь скоро и убытки не кому будет компенсировать.
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14 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Уничтожать следует всё что едет, плывёт и летит в великую Укропию.
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9 час.

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