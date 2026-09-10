«Мы едины»: генсек НАТО Рютте пообещал ещё больше сделать для Украины https://nextwar.clan.su/news/my_ediny_gensek_nato_rjutte_poobeshhal_eshhjo_bolshe_sdelat_dlja_ukrainy/2026-09-10-74281.
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