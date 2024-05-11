Женщина погибла, десятки человек пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Что известно об атаке?

Гладков: при обстреле ВСУ Белгорода погибла женщина и 29 человек ранены Женщина погибла, 29 человек пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 11 мая.
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