Территорию завода «Красхлеб» в Красноярске продают под жилую застройку

Появилась информация о судьбе территории «КрасХлеба» по адресу Красноярский рабочий, 30. На Avito разместили объявление о продаже земельного участка площадью почти 1,6 гектара с постройками общей площадью 7100 квадратных метров.
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