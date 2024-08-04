Украина объявила принудительную эвакуацию из 12 населенных пунктов ДНР

Украинская администрация Донецкой области объявила принудительную эвакуацию семей с детьми из двенадцати населенных пунктов Гродовского и Новогродовского районов, расположенных на территориях ДНР, остающихся под контролем Киева, сообщает украинское издание «Страна».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии