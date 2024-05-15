Проекты в Хабаровском крае завершит новая команда, сообщил Дегтярев

ХАБАРОВСК, 15 мая — РИА Новости. Начатые проекты в Хабаровском крае предстоит завершить новой команде, сообщил покинувший пост губернатора региона и назначенный на должность министра спорта РФ Михаил Дегтярев.
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