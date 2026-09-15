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Творить будущее. В АлтГУ стартовал акселератор студенческих проектов

Творить будущее. В АлтГУ стартовал акселератор студенческих проектов

Более 500 студентов Алтайского государственного университета представят свои технологические стартапы и поборются за миллионные гранты на их развитие В разгар санкций бизнес-эксперты говорят о нехватке технологических инноваций, и вузы получают колоссальный запрос на идеи и кадры.

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