Творить будущее. В АлтГУ стартовал акселератор студенческих проектов

Более 500 студентов Алтайского государственного университета представят свои технологические стартапы и поборются за миллионные гранты на их развитие В разгар санкций бизнес-эксперты говорят о нехватке технологических инноваций, и вузы получают колоссальный запрос на идеи и кадры.