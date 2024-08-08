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Юрист Соловьев рассказал, что даже небольшое строение на дачном участке нужно регистрировать

Юрист Соловьев рассказал, что даже небольшое строение на дачном участке нужно регистрировать

Даже небольшое строение с фундаментом, построенное на дачном участке, нужно регистрировать. Речь идет о банях, сараях, туалетах и других постройках, рассказал RT доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев.

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