Юрист Соловьев рассказал, что даже небольшое строение на дачном участке нужно регистрировать

Даже небольшое строение с фундаментом, построенное на дачном участке, нужно регистрировать. Речь идет о банях, сараях, туалетах и других постройках, рассказал RT доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев.
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