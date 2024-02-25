Зоологи нашли объяснение залысинам перед ушами у кошек

Шерсть для кошек играет несколько важных ролей: защищает кожу от повреждений, согревает, помогает подавать социальные сигналы, но по всему телу шерсть распределена неравномерно, рассказала 24 февраля Live Science специалист по защите животных из Университета Пердью в США Джудит Стелла.