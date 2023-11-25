Мусульманские страны — главные покупатели китайских дронов

ПЕКИН (ИА Реалист). Война между Израилем и Газой спровоцировала повышенный интерес к продукции китайской оборонной промышленности со стороны мусульманских стран, сообщает гонконгская South China Morning Post.
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