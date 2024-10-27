Карлос Сайнс победил на Гран При Мексики, Макс Ферстаппен оштрафован

Карлос Сайнс победил на Гран При Мексики, Макс Ферстаппен оштрафованFerrariИспанский пилот Ferrari Карлос Сайнс одержал вторую победу в сезоне и четвёртую в карьере, выиграв Гран При Мексики на трассе имени братьев Родригес в Мехико.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии